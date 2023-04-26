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В стране и мире

Врач предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка

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Американский онколог Отис Броули предупредил, что распространенная ошибка при приготовлении шашлыка повышает риск развития рака. Его мнение приводит издание HuffPost.

По словам врача, в обугленной корочке, которая появляется, когда мясо жарят на мангале, сковороде или гриле, содержатся опасные для здоровья вещества.

«В корочке образуются гетероциклические ароматические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые являются известными канцерогенами», - объяснил Броули. При употребление таких соединений растет вероятность заболеть раком.

Онколог добавил, что обугленная корочка делает потенциально опасным любое мясо, в том числе рыбу и курятину, которые обычно считаются диетическими и более полезными. По его словам, это не означает, что люди должны исключить из рациона шашлык. Вместо этого он посоветовал тщательно следить за степенью прожарки мяса и не допускать появления обугленной корочки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина и шеф-повар Дмитрий Табаков рассказали, как вкусно приготовить шашлык и не отравиться. По мнению Соломатиной, мариновать мясо лучше самостоятельно, так как в готовом маринаде велик риск нарваться на некачественный продукт.

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Источник — lenta.ru
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