Мужчин предупредили об опасных последствиях высокого уровня тестостерона

23.04.2023 | 12:59

Врач-андролог Артур Богатырев перечислил опасные заболевания, развитие которых может спровоцировать повышенный уровень тестостерона в крови. Его слова приводит издание Life.

По объяснению Богатырева, убеждение, что чем выше тестостерон у мужчины, тем лучше, ошибочно. Этот гормон отвечает за рост мышц, силу и крепость костей, однако попытки искусственно повысить его могут обернуться серьезным проблемами со здоровьем.

Врач предупредил мужчин, что, помимо немотивированной агрессии и резких перепадов настроения, высокий уровень тестостерона чреват нарушением половой функции и развитием бесплодия.

Еще одним неприятным последствием может стать ускоренное облысение.

Также, по словам Богатырева, при длительном дисбалансе мужского полового гормона могут развиться сердечно-сосудистые патологии, проблемы с печенью и крепостью костей (остеопороз), повысится риск онкологических заболеваний, в том числе рака предстательной железы.