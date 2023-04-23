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В стране и мире

Мужчин предупредили об опасных последствиях высокого уровня тестостерона

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Врач-андролог Артур Богатырев перечислил опасные заболевания, развитие которых может спровоцировать повышенный уровень тестостерона в крови. Его слова приводит издание Life.

По объяснению Богатырева, убеждение, что чем выше тестостерон у мужчины, тем лучше, ошибочно. Этот гормон отвечает за рост мышц, силу и крепость костей, однако попытки искусственно повысить его могут обернуться серьезным проблемами со здоровьем.

Врач предупредил мужчин, что, помимо немотивированной агрессии и резких перепадов настроения, высокий уровень тестостерона чреват нарушением половой функции и развитием бесплодия.

Еще одним неприятным последствием может стать ускоренное облысение.

Также, по словам Богатырева, при длительном дисбалансе мужского полового гормона могут развиться сердечно-сосудистые патологии, проблемы с печенью и крепостью костей (остеопороз), повысится риск онкологических заболеваний, в том числе рака предстательной железы.

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Источник — lenta.ru
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