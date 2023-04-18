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В стране и мире

В Госдуме подготовили ужесточающие закон об иноагентах поправки

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В Госдуме подготовили поправки, ужесточающие закон об иноагентах. Об этом сообщил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев в Telegram.

В случае принятия предлагаемых поправок граждане и организации, признанные иноагентами, лишатся права на имущественную поддержку государства, к которой относится получение в пользование недвижимости и необходимого для бизнеса оборудования на безвозмездной или льготной основе.

Кроме того, Минюсту передадут полномочия по госконтролю за соблюдением закона об иностранном вмешательстве, а не только за деятельностью иноагентов. Это позволит ведомству выносить предупреждение тем, кто «своими действиями или бездействием способствует нарушению» закона.

Тех, кто не выполнит предписание Минюста в установленный срок, комиссия Госдумы предлагает наказывать штрафами. С граждан планируется взыскивать до 50 тысяч рублей, с должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а с юридических — до 300 тысяч рублей.

Пискарев подчеркнул, что поправки нацелены на «точечную надстройку» законодательства об иноагентах. «Важно: устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы», — заявил он.

Ранее в Госдуму внесли поправки о пожизненном заключении за государственную измену. По словам Пискарева, предлагается содержать осужденных по этой статье в учреждениях с особым режимом заключения. При этом право на условно-досрочное освобождение появится не раньше, чем через 25 лет, и при условии примерного поведения.

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Источник — lenta.ru
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