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В стране и мире

Лету 2023 года предрекли попадание в десятку самых теплых в истории

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Лето 2023 может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, считает специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил факторы, от которых будет зависеть погода в летний период на территории Центральной России.

«Волны жары, которые бушевали в прошлом году в Европе, тогда миновали в значительной степени Центральную Россию. Но они могут все-таки добежать до нас, тогда мало не покажется. Если прогнозы метеорологов склоняются к тому, что будет дополнительный выброс тепла в Атлантике, тогда у нас будет жарко, — сказал он. - Скорее всего, лето в десятку самых теплых войдет, а вот поднимется ли оно выше в пятерку или тройку, пока сказать не могу»

Из-за глобальных климатических изменений каждое следующее лето потенциально может быть теплее предыдущего, отметил Михаил Юлкин. Но при этом есть разные факторы, которые могут этому помешать, предупредил он.

«Последние два-три года по причине того, что в Тихом океане был холодный поток воздуха, у нас в Центральной части России было не слишком жарко в последние летние периоды. Все ожидают, что этот феномен закончится, потому что три года подряд — это странно. Если ему на смену придет какой-то дополнительный источник тепла из океана, тогда в Центральной части будет жарко», — заключил специалист.

Ранее национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне.

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Источник — lenta.ru
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