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В стране и мире

В России оценили риски нехватки ягод и фруктов из-за заморозков

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Россия сможет импортировать необходимые объемы ягод и фруктов с целью недопущения образования дефицита этой продукции на внутреннем рынке. Риски нехватки урожая из-за майских заморозков оценил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Его слова приводит РИА Новости.

Данкверт напомнил, что в предыдущие годы российские импортеры уже ввозили за-за границы в среднем около 1,5 миллиона тонн яблок. Потом этот показатель снизился до 800, а затем и до 600 тысяч тонн.

В случае образования дефицита на внутреннем рынке отечественные компании смогут воспользоваться этой схемой и завезти в страну необходимые объемы популярных у россиян ягод и фруктов.

При этом Данкверт уточнил, что в настоящее время в магазинах не наблюдается нехватка ключевых видов этой продукции.

«В магазинах все есть. Недостатка в том, чтобы завезти, сегодня нет», - резюмировал глава ведомства. В крайнем случае, подчеркнул он, у России есть варианты, откуда можно завезти необходимые объемы фруктов и ягод.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ущерб от заморозков в 1,2 процента урожая. Речь идет о потерях различных сельскохозяйственных культур в 21 российском регионе. До этого вице-премьер Дмитрий Патрушев оценил потери аграриев в более чем 1 миллион гектар посевов. При этом большая часть урона, как уточнил он, пришлась на зерновые культуры (850 тысяч гектаров).

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Источник — lenta.ru
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