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В стране и мире

В Минтрансе прокомментировали столкновение трамваев в Кемерово

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Необходимо установить точные причины столкновения трамваев в Кемерово, чтобы предотвратить подобные аварии в будущем. Об этом заявил Замглавы Минтранса России Валентин Иванов в комментарии Telegram-каналу Shot.

По его словам, у каждого похожего ДТП разные причины. «Может быть отказ технических средств, может быть человеческая причина, - сказал Иванов. - Разбираться надо в причинах. Будем устранять».

Он также сообщил, что всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь.

Ранее в Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что причиной аварии мог стать человеческий фактор или техническая неисправность. При этом подчеркивается, что трамвай проходил ТО-2 за четыре дня до ДТП.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным пострадали 102 человека, одного спасти не удалось. Как стало известно, у одного из трамваев отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, водитель получила множественные переломы.

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Источник — lenta.ru/
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