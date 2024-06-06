В России ребенок потерял почти три литра крови из-за падения с велосипеда

В Томской области ребенок потерял почти три литра крови после падения с велосипеда. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения региона Роберт Фидаров в Telegram.
Мальчик упал с велосипеда, после чего из-за сильных болей обратился в Кривошеинскую больницу.
В медицинском учреждении у ребенка диагностировали разрыв печени и внутреннее кровотечение, из-за чего врачи решили сразу провести ему операцию.
«Полтора часа врачи боролись за жизнь ребенка, который потерял 2,5 литра крови. Благодаря оперативной и слаженной работе медиков пациента удалось спасти. В конце недели его планируют выписать», - написал Фидаров, отметив, что состояние мальчика оценивается как стабильное.
Ранее в Санкт-Петербурге у 11-летнего школьника диагностировали разрыв селезенки после того, как на него наехал электросамокат. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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