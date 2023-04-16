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В стране и мире

Врач назвала способы снять отек ног в домашних условиях

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Хирург клиники МЕДСИ Марина Смирнова назвала способы снять отек ног в домашних условиях. Ее слова приводит Life.ru.

Врач посоветовала избегать длительных статичных поз и делать разминку каждые 60 минут по десять минут. Далее нужно периодически придавать ногам возвышенное положение. Кроме того, стоит принимать контрастный душ. Также Смирнова заявила, что необходимо уменьшить в рационе потребление соли и продуктов с повышенным ее содержанием.

В заключение врач предложила носить компрессионный трикотаж, в частности чулки и гольфы. При этом она подчеркнула, что перечисленными советами можно пользоваться при отеках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью и только после консультации флеболога.

13 апреля тренер Анастасия Малявина посоветовала простые упражнения от отеков для утренней зарядки. Специалист рекомендовала делать массаж стоп и ключиц, а также выполнять разминку диафрагмы.

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Источник — lenta.ru
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