В ЕГЭ по истории появятся вопросы об СВО

16.04.2023 | 16:16

В задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории включат вопросы, посвященные российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Как уточнили в ведомстве, соответствующие изменения в экзамен будут внесены после того, как в школах появятся новые учебники.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — пояснили в Рособрнадзоре.

Ранее в апреле экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала СВО на Украине, поэтому данную тему нужно включить в учебники по истории.

30 января министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом об СВО может появиться в школах с 1 сентября. Какие сведения об операции появятся в учебнике, глава ведомства не уточнил, но подчеркнул, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах.