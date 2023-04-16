«Henkel Россия» начала русифицировать бренды

16.04.2023 | 14:00

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России начал русифицировать бренды, несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерн обособил бизнес в России и с начала года работает на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Сообщается, что в магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары в узнаваемом дизайне, однако их названия написаны на русском языке (Vernel — «Вернель», Persil — «Персил», Bref — «Бреф»).

В компании подтвердили информацию, при этом отметив, что до подписания сделки они не могут предоставить какую-либо дополнительную информацию. «В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries», — сказали представители концерна.

Ранее стало известно, что на активы Henkel нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Так, на 11 заводов производителя претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал». По словам источников, мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта». Сумма сделки не названа.