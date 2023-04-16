Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 апр 2023|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

«Henkel Россия» начала русифицировать бренды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Немецкий химико-промышленный концерн Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России начал русифицировать бренды, несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерн обособил бизнес в России и с начала года работает на российском рынке как самостоятельная компания под другим названием — Lab Industries. Сообщается, что в магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары в узнаваемом дизайне, однако их названия написаны на русском языке (Vernel — «Вернель», Persil — «Персил», Bref — «Бреф»).

В компании подтвердили информацию, при этом отметив, что до подписания сделки они не могут предоставить какую-либо дополнительную информацию. «В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries», — сказали представители концерна.

Ранее стало известно, что на активы Henkel нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Так, на 11 заводов производителя претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал». По словам источников, мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта». Сумма сделки не названа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте