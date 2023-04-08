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В стране и мире

Отдых в Турции подешевел для россиян

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Отмечается снижение цена цены на размещение в отелях Турции для россиян. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, за неделю турецкие гостиницы подешевели на 10-15 процентов на летние даты.

Ломидзе считает, что этим летом Турция станет одним из лидеров среди направлений для отдыха россиян. При этом некоторые отели могут остаться незаполненными из-за того, что слишком высоко подняли цену.

Эксперт прогнозирует, что стоимость проживания в отелях Турции будет колебаться: периодически снижаться и снова расти.

Ранее АТОР назвал самую дешевую страну для отдыха у моря в апреле. Ей оказалась Абхазия — цена путевок стартует от 51,7 тысячи рублей на двоих. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

Также россиянам перечислили направления, доступные для отдыха весной без необходимости оформлять визы, либо с возможностью сделать это в упрощенном порядке. В список попали Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Тунис, Куба, Марокко, Венесуэла, Доминикана, Мальдивы, Вьетнам, Южная Корея, Мексика, Маврикий, Израиль, Катар, Колумбия, Малайзия, Сейшелы, Филиппины и Черногория.

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Источник — lenta.ru
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