Сетевое издание|18+|Суббота|1 апр 2023|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Тренер оценил пользу упражнения «походка сумасшедшего»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Фитнес-тренер Денис Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из традиционной китайской гимнастики цигун. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни еле отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными. Считается, что «походка сумасшедшего» стимулирует работу внутренних органов, помогает вывести из организма лишнюю жидкость и тонизирует.

«Честно говоря, не вижу особого смысла в этом упражнении. Возможно, дело в том, что энергетические практики находятся за пределами моего понимания», — отметил Соломин. Специалист добавил, что единственным полезным моментом в этом занятии является то, что человеку приходится двигаться.

Соломин также предупредил, что «походка сумасшедшего» противопоказана тем, кто имеет проблемы с коленями и позвоночником. Упражнение также не подходит страдающим варикозом, частыми головными болями и имеющим нарушение осанки.

16 марта фитнес-тренер Екатерина Карина предупредила об опасности занятий в домашних условиях, так как одно неловкое движение может повлечь растяжение или разрывы мышц. Она рекомендовала сходить хотя бы один раз в зал и позаниматься с личным тренером.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте