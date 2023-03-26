Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 мар 2023|15:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России рекордно выросла продолжительность жизни

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный за всю современную историю страны рост продолжительности жизни. Об этом отчитался Росстат, данные приводит РБК.

Так, в минувшем году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Таким образом данный показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.

Как отмечает РБК, до этого в современной истории РФ ожидаемая продолжительность жизни никогда не превышала 1,3 года - такой максимум фиксировался в 1996 и 2006 годах.

При этом в 2020 и 2021 годах в стране и вовсе наблюдался спад.

Более того, подчеркивает издание, данные Росстата стали даже более позитивными, чем предварительная оценка властей. Так, еще в декабре прошлого года глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что продолжительность жизни в стране по итогам года увеличилась на 2,3 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте