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В стране и мире

Опубликован список пострадавших при взрыве под Тулой

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При взрыве под Тулой ранения получили три местных жителя: девушка-подросток и два молодых человека. Список пострадавших публикует Telegram-канал «112».

В результате ЧП 20-летний Гавриков П. и 16-летняя Виноградова А. получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 36-летний Бабушкин Д. получил легкие травмы: ушибленная рана, ссадина правого бедра. От госпитализации он отказался.

ЧП произошло в Киреевске Тульской области. Представитель экстренных служб назвал предварительной причиной взрыва падение беспилотника, который нес боеприпас.

Ранее Telegram-канал SHOT cо ссылкой на собственный источник ранее сообщал, что речь идет о БПЛА Ту-141 «Стриж».

Момент взрыва попал на видео с камер наружного наблюдения.

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Источник — lenta.ru
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