В Госдуме призвали запретить работу МУС в России

25.03.2023 | 12:55

Любая деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России должна быть запрещена. С таким призывом выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в субботу, 25 марта.

По мнению политика, соответствующие изменения необходимо внести в действующее российское законодательство.

Кроме того, подчеркнул Володин, следует предусмотреть отдельную ответственность и за содействие МУС и какую-либо поддержку в его адрес.

Спикер Госдумы также предложил заключить с дружественными странами соглашения, в соответствии с которыми они также откажутся от сотрудничества с МУС.

Ранее в марте Володин, комментируя решение МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина, заявил, что это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Он также подчеркнул, что любые нападки на главу государства Москва расценивает как агрессию против страны.