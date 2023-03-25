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В стране и мире

В Госдуме призвали запретить работу МУС в России

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Любая деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России должна быть запрещена. С таким призывом выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в субботу, 25 марта.

По мнению политика, соответствующие изменения необходимо внести в действующее российское законодательство.

Кроме того, подчеркнул Володин, следует предусмотреть отдельную ответственность и за содействие МУС и какую-либо поддержку в его адрес.

Спикер Госдумы также предложил заключить с дружественными странами соглашения, в соответствии с которыми они также откажутся от сотрудничества с МУС.

Ранее в марте Володин, комментируя решение МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина, заявил, что это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Он также подчеркнул, что любые нападки на главу государства Москва расценивает как агрессию против страны.

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Источник — lenta.ru
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