Нарколог рассказал о лучших способах бросить курить

22.03.2023 | 15:32

Никотиновая зависимость является одной из самых серьезных, которая сложно поддается лечению. Помочь избавиться от нее могут заместительная терапия, психотерапия, а также симптоматическая терапия с применением антидепрессантов. Об этом «Ленте.ру» рассказал нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Никотин сам по себе участвует во многих биохимических процессах нашего организма. Употребляя никотин, мы вмешиваемся в эти процессы, нарушаем их, в связи с чем и возникает сильная тяга на уровне биохимических процессов. Никотин вызывает очень сильную психологическую зависимость и, что самое главное, находится в легальной продаже и слабо поддается общественному порицанию», - заметил Петров.

Популярные сегодня электронные сигареты, по словам нарколога, практически ничем не отличаются от обычных и несут такую же, если не большую опасность. Петров напомнил, что в состав жидкостей входит не только никотин, но также глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин, вызывающие рак.

«Также стоит учитывать тот факт, что при курении электронной сигареты человеку очень сложно контролировать дозу попадающих в организм веществ, так как он курит ее практически бесконтрольно. В связи с этим велика вероятность передозировки тем же самым глицерином, что приводит к отравлению», - отметил нарколог.

Нарколог объяснил, что лечение никотиновой зависимости на первых этапах состоит из комбинации медикаментозной терапии и психотерапевтической работы. Хороший результат, по его словам, может дать никотин-заместительная терапия, когда никотин поступает в организм без использования табака.

«Это препараты кратковременного действия, на их прием есть от 1 до 2 месяцев, чтобы за это время разобраться в этой зависимости, - уточнил Петров. - Параллельно важно проводить психотерапевтическую работу для полного избавления от тяги к курению. Хороший эффект дает когнитивно-поведенческая терапия. Также на первых этапах может также применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, снотворных, противотревожных препаратов. Но данные препараты обязательно должны быть назначены врачом, никогда не занимайтесь самолечением, иначе вы можете только навредить себе».