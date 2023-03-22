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В стране и мире

11-летняя российская школьница отбила подругу от педофила

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В Севастополе педофил напал на 11-летнюю девочку, однако получил отпор от ее подруги. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 29 мая 2022 года пьяный 40-летний мужчина, приехавший в Крым на заработки, заметил в парке севастопольского села Терновка двух 11-летних девочек, сидящих на лавочке. Россиянин начал приставать к школьницам, предлагая провести вместе время, а когда те ответили отказом, то начал преследовать и хватать руками одну из них. В этот момент вторая девочка набросилась на педофила и толкнула, отбив от него сверстницу, после чего дети убежали.

Оказавшись на безопасном расстоянии, давшая отпор преступнику школьница привела подругу в чувства и вызвала службу спасения. Кроме того, девочка передала полицейским приметы нападавшего и отправилась вместе с правоохранителями на его поиски.

В декабре 2022 года школьница была награждена медалью Следственного комитета России «За высокую гражданственность». В свою очередь, напавший на детей мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.

Ранее в Сочи 15-летний мальчик избил домогавшегося его директора танцевального театра, который сопровождал детей в поездке на конкурс. Педагог полностью признал свою вину и был приговорен к условному сроку.

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Источник — lenta.ru
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