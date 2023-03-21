Сетевое издание|18+|Вторник|21 мар 2023|13:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России признали недостижимость плана по потреблению рыбы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Цель по увеличению потребления рыбы в России до уровня 25 килограммов на человека в год недостижима, поэтому ее следует исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте поправок, опубликованном Минсельхозом на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, обратил внимание РБК.

Документ, который предлагается отредактировать, был утвержден еще в 2014 году на тот момент главой правительства Дмитрием Медведевым. Как говорится в пояснительной записке, сейчас госпрограмму надо привести в соответствие с обновленной Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

Последнюю, в свою очередь, переписали в сентябре 2022 года в связи с глобальными экономическими тенденциями, среди которых пандемия COVID-19 и усилившееся санкционное и геополитическое давление на российскую экономику.

В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что больше не рассматривают рост уровня потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах как одну из целей. При этом представитель агентства указал, что на потребление рыбной продукции влияет ряд факторов, на которые они повлиять никак не могут. Это и региональные особенности субъектов Федерации, и конъюнктура рынка, и не в последнюю очередь падение покупательной способности населения.

В начале 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков признавал, что потребление рыбы в России снижается. В 2021 году оно опустилось до 21,7 килограмма на человека, и в 2022-м тоже ожидалось некоторое падение показателя. Итоговые данные в августе 2023 года представит Росстат, при этом Минсельхоз уверен, что потребление в прошлом году выросло.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что на историческом максимуме потребление рыбы в России пришлось на 2013-2014 годы - 22,3 килограмма на душу населения. Между тем исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что употребление рыбы в приготовленном виде упало гораздо сильнее - с 19,2 килограмма на человека в 2021 году до 16,1 килограмма в 2022-м.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте