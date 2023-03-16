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В стране и мире

Россияне стали рекордно долго избавляться от квартир

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В начале марта россияне стали рекордно долго избавляться от квартир - средний срок продажи жилья достиг исторического максимума в 7,5 месяца. Такие данные приводят аналитики инвестиционной компании «Флип» в своем исследовании, пишет COVID-19.

По словам экспертов, период реализации недвижимости вырос на два месяца за год. При этом вторичное жилье традиционно продается чуть дольше - в среднем разница с первичным достигает 30 дней. Аналитики компании «Флип» уточнили, что количество комнат и метраж напрямую связаны со сроком реализации.

Так, быстрее всего продаются однокомнатные квартиры - с момента выставления на продажу до заключения сделки проходит не более семи месяцев. Дольше всего, по оценкам специалистов, продаются квартиры, в которых свыше трех комнат, - там срок реализации приближается к году.

Такую ситуацию на рынке специалисты связывают с тем, что метраж прямо пропорционально влияет на стоимость объекта. С учетом того что около 30 процентов квартир покупают с целью инвестиций, здесь покупатель принимает во внимание все нюансы, в том числе спрос на дальнейшую аренду или продажу.

Ранее стало известно, что в России значительно выросла доля нераспроданных площадей в новостройках - показатель достиг 43 процентов. Самая большая доля нереализованных площадей оказалась в строящихся домах в Магаданской области - 87 процентов. Второе место досталось Севастополю (72 процента), а третье - Новгородской области (65 процентов).

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Источник — lenta.ru
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