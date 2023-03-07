Сетевое издание|18+|Вторник|7 мар 2023|14:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мужчины в России стали чаще выбирать «типично женские» профессии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России стали размываться гендерные стереотипы в карьере. Так, мужчины стали чаще выбирать «типично женские» профессии, сообщили эксперты «Авито работы». Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, рынок труда и соискатели в России стали более открытыми и гибкими в выборе профессии. Теперь они ориентируются на собственные карьерные интересы.

Сильнее всего в 2022 году выросло число резюме от мужчин-соискателей в сфере красоты (плюс 42 процента). За это время они разместили на портале около 18 тысяч объявлений о поиске работы. Самыми популярными стали вакансии мастера маникюра (плюс 69 процентов), визажиста (плюс 57 процентов), парикмахера (плюс 50 процентов) и косметолога (плюс 35 процентов).

Число мужских резюме в административной сфере стало больше на 38 процентов. Самыми востребованными оказались должности офис-менеджера (плюс 60 процентов), секретаря (плюс 55 процентов) и бухгалтеров (плюс 31 процент). За год стало на 34 процента больше мужчин, которые ищут работу в сфере здравоохранения и образования. Стать медбратом захотело на 74 процента больше мужчин, а фармацевтом - на 56 процентов. Чуть менее востребованы стали вакансии учителя и воспитателя.

Работодатели в 2022 году тоже стали активнее. На 20 процентов взлетел спрос на специалистов в сфере образования. Наиболее востребованными оказались учителя - на эту вакансию пришлось 30 процентов всех предложений. Это связали с развитием новых подходов к обучению и изменением образовательных программ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте