Мужчины в России стали чаще выбирать «типично женские» профессии

07.03.2023 | 12:50

В России стали размываться гендерные стереотипы в карьере. Так, мужчины стали чаще выбирать «типично женские» профессии, сообщили эксперты «Авито работы». Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По словам управляющего директора сервиса Артема Кумпеля, рынок труда и соискатели в России стали более открытыми и гибкими в выборе профессии. Теперь они ориентируются на собственные карьерные интересы.

Сильнее всего в 2022 году выросло число резюме от мужчин-соискателей в сфере красоты (плюс 42 процента). За это время они разместили на портале около 18 тысяч объявлений о поиске работы. Самыми популярными стали вакансии мастера маникюра (плюс 69 процентов), визажиста (плюс 57 процентов), парикмахера (плюс 50 процентов) и косметолога (плюс 35 процентов).

Число мужских резюме в административной сфере стало больше на 38 процентов. Самыми востребованными оказались должности офис-менеджера (плюс 60 процентов), секретаря (плюс 55 процентов) и бухгалтеров (плюс 31 процент). За год стало на 34 процента больше мужчин, которые ищут работу в сфере здравоохранения и образования. Стать медбратом захотело на 74 процента больше мужчин, а фармацевтом - на 56 процентов. Чуть менее востребованы стали вакансии учителя и воспитателя.

Работодатели в 2022 году тоже стали активнее. На 20 процентов взлетел спрос на специалистов в сфере образования. Наиболее востребованными оказались учителя - на эту вакансию пришлось 30 процентов всех предложений. Это связали с развитием новых подходов к обучению и изменением образовательных программ.