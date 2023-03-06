Россиянам из взорвавшегося дома пришли счета за газ

06.03.2023 | 14:23

Жильцам разрушенной из-за взрыва газа пятиэтажки в Новосибирске пришли счета за коммунальные услуги. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

Помимо газа, россиян попросили оплатить вывоз мусора (уже новому регоператору) и внести средства в фонд модернизации ЖКХ.

В мэрии города заявили, что пострадавший дом восстанавливать не будут, а жилье люди получат из маневренного фонда. На сайте фонда модернизации ЖКХ указано, что капремонт здания запланирован на 2024-2025 годы - восстановить хотят фасад, подвал и электропроводку.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на Линейной улице в Новосибирске произошел 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда здания, в каждом из которых находилось 15 квартир.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, причиной взрыва стало нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. 25 февраля стало известно, что из-за взрыва погибли 15 человек.