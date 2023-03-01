Увеличилось число погибших при столкновении поездов в Греции

01.03.2023 | 09:30

32 человека погибли в результате столкновения поездов в Греции. Такое число жертв назвал представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в эфире греческого телеканала ERT.

В результате инцидента ранения получили 85 человек, из которых 25 пребывают в тяжелом состоянии, а еще 53 человека остаются в больнице, указал он. Сообщается, что местные власти расследуют причину столкновения поездов.

Столкновение грузового и пассажирского поездов произошло около полуночи на станции Эвангелизмос в греческом городе Темпи. Пассажирский поезд отправился в 19:22 и следовал по маршруту Салоники - Лариса. В результате столкновения произошел пожар. К месту ЧП прибыли 30 машин скорой помощи. Пострадавших направили в Университетскую больницу Ларисы. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых.