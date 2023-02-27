Шмыгаль предрек России и Украине 100 лет без примирения

27.02.2023 | 13:10

Примирение и сотрудничество между Россией и Украиной невозможно в ближайшие 100 лет, такой ход развития событий предрек украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому Focus. Его ответы на вопросы издания были размещены на сайте правительства Украины, передает РБК.

По его мнению, для примирения «Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной».

Рассуждая над вопросом интервьюера о том, как долго украинцы захотят терпеть конфликт, который приводит к жертвам, Шмыгаль заметил, что украинское общество «готово бороться за свободу и независимость». «В этом контексте психологически важно заверение международных политиков, что они будут поддерживать нас столько, сколько потребуется», - подчеркнул глава украинского правительства.

Кроме того, премьер выступил категорически против замораживания конфликта как одного из вариантов его урегулирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма условием восстановления мира.

В мае 2022 года в МИД России объявили о выходе Украины из переговорного процесса. Осенью того же года Киев официально отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.