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В стране и мире

Пользователям Windows предрекли проблемы с браузерами

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Пользователи устаревших версий Windows 7 и 8.1 в России и мире могут столкнуться с проблемой доступа в интернет и безопасностью, так как компания Microsoft прекратила их поддержку. Проблемы предрекли digital-специалисты в беседе с «Известиями».

По словам собеседника газеты из digital-компании, Microsoft прекратил поддержку этих систем в 2020 и 2023 годах, однако они до сих пор установлены примерно у 20 процентов российских пользователей.

Отмечается, что от поддержки версий работающих с Windows 7 и 8.1 интернет-браузеров отказались крупнейшие мировые разработчики - Mozilla (браузер Firefox), Opera, Microsoft (Edge) и Google (Chrome).

У владельцев устаревших операционных систем может некорректно работать часть сайтов - какие-то могут вовсе не открываться. Помимо этого, есть риск утечки персональных данных, предупредили собеседники издания.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко назвала правила защиты от киберпреступников. В частности, она порекомендовала россиянам регулярно обновлять программное обеспечение (ПО).

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Источник — lenta.ru
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