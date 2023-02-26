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В стране и мире

Федеральная трасса М-11 оказалась перекрытой из-за крупного ДТП

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Российская федеральная трасса М-11«Нева» оказалась перекрытой в сторону Москвы из-за крупной аварии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала «112», в ДТП попали порядка 25 автомобилей, в том числе несколько грузовиков. Одна женщина погибла, еще 12 человек пострадали, в том числе один ребенок. Очевидцы утверждают, что дорога не была расчищена.

Авария произошла в Новгородской области после поворота на Новоселицы. В данный момент на участке пути из Санкт-Петербурга в Москву образовалась пробка, поэтому движение с 545-го километра временно организовано по автодороге М-10.

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Источник — lenta.ru
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