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В стране и мире

Россиянка нашла трехлетнего сына мертвым в наполненной ванне

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В городе Бородино Красноярского края трехлетний мальчик утонул во время купания в ванне. Об этом сообщил региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

Ведомство установило, что утром 22 февраля ребенка нашла мертвым его мать. По словам россиянки, до этого мальчик неоднократно самостоятельно забирался в ванну и мог наполнить ее водой.

По данным СК, семья погибшего ребенка, в которой воспитываются еще двое детей 5 и 7 лет, считается благополучной. Отец мальчика в момент происшествия находился на работе.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках его расследования ведомство продолжает устанавливать остальные обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в Ленинградской области в сентябре 2022 года. В деревне Яльгелево Ломоносовского района утонул девятимесячный младенец, которого мать оставила в ванной и ушла. По словам россиянки, она купала сына и вышла на десять минут, оставив воду включенной. Когда женщина вернулась, младенец не подавал признаков жизни.

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Источник — lenta.ru
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