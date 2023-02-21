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Вирусолог назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание

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Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев предположил, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Малышев назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание и заявил, что вирус станет таким в 2024 году. По его мнению, текущий год «еще можно засчитать за ковидом».

Специалист объяснил, что пришел к этим выводам, опираясь на актуальные тенденции. По его мнению, новые штаммы коронавируса распространяются быстрее, а тяжесть заболевания становится меньше.

«Пока мы видим, что сейчас особо не похож. Когда у нас четко сезонные заболевания? Это конец осень, зима, начало весны», - заключил врач.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения отказались считать коронавирус сезонным. С таким мнением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что пандемия COVID-19 пока не закончилась.

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Источник — lenta.ru
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