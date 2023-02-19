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В стране и мире

Названа доля не успевающих отдохнуть от работы россиян

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Аналитики «Зарплаты.ру» назвали долю россиян, которые регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть. Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что более половины респондентов (56 процентов) не успевают заниматься личными делами и семьей. При этом, несколько раз в неделю сверхурочно работают 85 процентов россиян, а 15 процентов - перерабатывают каждый день.

Доплату за переработки получают 52 процента участников опроса.

Главными причинами переработок назвали перфекционизм, нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы и высокая ответственность. Кроме того, россияне рассказывали о страхе увольнения и личных проблемах с правильным распределением времени.

«Отдохнуть после работы в будние дни не успевает 61 процент россиян, 54 процента жалуются, что также не могут уделять достаточно времени семье, а у 63 процентов нет времени на занятия хобби или спортом», - говорится в исследовании.

В таких условиях только 14 процентов участников опроса признались, что довольны балансом между работой и личной жизнью.

Опрос проводился с 9 по 16 февраля, в нем приняли участие 1980 россиян в возрасте 25-55 лет.

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Источник — lenta.ru
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