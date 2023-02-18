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Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для укрепления суставов

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Фитнес-тренер Татьяна Минжуренко назвала лучшие упражнения для укрепления суставов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Во-первых, нужно сгибать пальцы рук, выставив их перед собой, а затем вращать кулаками перед собой во внешнюю и внутреннюю сторону. Далее Минжуренко посоветовала делать вращательные движения предплечьями. После этого выставить локоть перед собой, прижимая второй рукой локоть к телу.

Следующим упражнением тренер назвала круговые движения плечами назад и вперед. Дальше нужно сделать круговые движения коленями и ступнями. Заканчивать зарядку стоит подъемами стопы с носка на пятку.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.

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Источник — lenta.ru
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