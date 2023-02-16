Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию

16.02.2023 | 09:48

Стало известно время показа послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что послание российского лидера покажут на федеральных каналах 21 февраля в 12:00. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Выступление Путина будет длиться один час, после чего в 13:00 на каналах начнется показ других программ.

Ранее 15 февраля стало известно, что аккредитацию на послание российского президента не получат иностранные СМИ из недружественных стран. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, журналисты из недружественных стран смогут работать благодаря трансляции послания, которая будет идти в прямом эфире.

Перед этим Песков назвал темы послания Путина. По его словам, во время выступления президент сделает акцент на специальной военной операции. Среди других тем, которые озвучил пресс-секретарь, — экономика и социальная сфера.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.