Стало известно о жестких требованиях российских мужчин к избранницам

14.02.2023 | 13:15

Почти половина мужчин в России (49 процентов) требует, чтобы их избранницы придерживались здорового образа жизни и правильно питались. Данные своего опроса «Ленте.ру» предоставил сервис правильного питания Level Kitchen.

В канун Дня влюбленных специалисты компании спросили российских мужчин, насколько им важно, чтобы их любимые женщины придерживались ЗОЖ. Стало известно, что каждый третий мужчина придерживается жестких требований, чтобы его избранница занималась спортом, не имела вредных привычек, следила за питанием и отказалась от сладкого.

Женщины не предъявляют настолько жестких требований к партнерам. На здоровый образ жизни партнера обращает внимание всего лишь одна из четырех женщин. В то же время больше трети мужчин (35 процентов) заявляют, что для них важно, чтобы их избранница имела только здоровые привычки.

71 процент женщин и 63 процента мужчин нетребовательны к партнерам.

В вопросе режима питания мужчины разделились на два лагеря: 49 процентов из них настаивают, чтобы женщины питались правильно, 47 процентов допускают присутствие в жизни любимой «праздников живота», вредных перекусов и прочих радостей.

В вопросах здорового питания женщины оказались строже мужчин. 58 процентов участниц опроса не считают принципиальным, чтобы мужчина отдавал предпочтение только здоровой пище и строго следил за режимом питания.

В ходе опроса выяснилось, что самой популярной здоровой привычкой, объединяющей пары, является спорт. Многие устраивают романтические пешие прогулки после работы, вместе ограничивают количество мучного и сладкого в рационе, отказываются от алкогольных напитков.

Исследование проводили на сайте и в социальных сетях компании 1-9 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 2200 человек.