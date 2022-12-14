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В стране и мире

Россияне рекордно сократили свои расходы

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В России два квартала подряд снижаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты сократились во втором квартале на семь процентов год к году, а в третьем - на 6,4 процента, говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Это рекордный спад, сильнее россияне ограничивали свое потребление только в пандемийном 2020 году. Наименьшую часть своих доходов тратили жители Чукотского автономного округа (33 процента). Также среди самых бережливых регионов оказались Ненецкий (34,8 процента) и Ямало-Ненецкий автономные округа (40,1 процента).

Тем не менее не все россияне смогли оптимизировать траты. Жители Тюменской области в третьем квартале расходовали суммы, эквивалентные 104,8 процента от текущих доходов. Это означает, что использовались в том числе накопления. Почти все заработанное тратили жители Кабардино-Балкарии (96,3 процента), Псковской области (94,8 процента). В третьем квартале россияне тратили на покупку товаров и услуг примерно 78,2 процента своих доходов (в среднем 36 тысяч рублей в месяц).

Последние шесть лет, с 2016 года, в России продолжается снижение реальных располагаемых доходов населения, что влияет на устойчивость финансового положения семей, заявила ранее первый замминистра труда страны Ольга Баталина.

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Источник — lenta.ru
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