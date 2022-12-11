Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 дек 2022|15:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Иммунолог назвала эффективные способы привыкнуть к холоду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С наступлением зимы люди начинают испытывать трудности с адаптацией к низким температурам, однако существует ряд способов приучить организм к холоду.

Об этом рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством «Прайм».

По мнению Шуппо, одним из наиболее эффективных способов привыкнуть к холоду является криотерапия - закаливание в медицинских условиях. Процедура способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Среди других способов развить морозоустойчивость врач назвала употребление в пищу жиров.

Иммунолог отметила, что плохая устойчивость организма к низким температурам может быть сигналом о проблемах с щитовидной железой. Эту патологию вызывают недосып и стресс.

Ранее аллерголог-иммунолог высшей категории Элла Чурюкина заявила, что характерными симптомами аллергии на холод являются слезоточивость глаз, зуд век и появление дерматита на коже. Чурюкина указала, что признаки такой аллергии проявляются очень быстро, уже через несколько минут.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Дилеры увидели риски превращения российского авторынка в китайский

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте