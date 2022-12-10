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В стране и мире

Названы признаки тайной добычи криптовалюты компьютером

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Компьютеры обычных пользователей могут использоваться для тайной добычи криптовалюты, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал признаки этого процесса.

Почему компьютер начинает тайно добывать криптовалюту?

«Чаще всего такие программы — скрытые майнеры — попадают на устройства при скачивании файлов из непроверенных источников. Например, при попытке посмотреть пиратским путем фильм или сериал, при установке нелицензионных программ. Также популярный способ заразить персональный компьютер (ПК) майнером — спам-рассылка по электронной почте», — объяснил специалист.

Такие программы принудительно заставляют компьютер работать на полную мощность. Это может нанести серьезный ущерб видеокарте, процессору, оперативной памяти или системе охлаждения.

«Нередки случаи, когда злоумышленник использует комплекс зловредных программ в совокупности с программным обеспечением для майнинга: на компьютер жертвы может загружаться троян для удаленного доступа, предназначенный для кражи данных», — предупредил Шамиль Магомедов.

Признаки тайного майнинга

Обнаружить скрытый майнер возможно самостоятельно без специальных программ, утверждает специалист.

Первыми признаками являются «торможение» устройства и постоянно работающий кулер — ноутбук или ПК гудит, как самолет.

Выявить такую программу поможет антивирус со свежими базами, отметил Шамиль Магомедов. Полезно также периодически мониторить «Диспетчер задач» на Windows или «Мониторинг системы» на MacOS.

«Откройте вкладку активных процессов в «Диспетчере», при этом закройте все программы и просто наблюдайте, не притрагиваясь к компьютеру. Если какой-то из активных или же внезапно появившихся процессов продолжает нагружать систему, речь может идти о скрытом майнере. Происхождение этого процесса можно проверить с помощью вкладки «Подробности» или через поиск в интернете. Провести дополнительную оценку нагрузки на компьютер также можно с помощью специальных программ», — рассказал специалист.

Удалить майнер можно самостоятельно с помощью антивируса. Если же вам попалась более продвинутая программа, то тогда лучше обратиться к специалистам.

Ранее стало известно, что хакеры стали в два раза чаще публиковать личные данные россиян.

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Источник — lenta.ru
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