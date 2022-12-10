Сетевое издание|18+|Суббота|10 дек 2022|16:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Мобилизованный россиянин отправил матери собаку из зоны СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мобилизованный россиянин отправил матери в Башкортостан собаку из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, призывник нашел животное в Запорожской области и назвал его «Сосисыч». Он отправил собаку в поселок Приютово Белебеевского района республики вместе с теми, кто развозит гуманитарную помощь.

«Сын познакомился с этой собакой в зоне боевых действий и шутя предложил нашим волонтером забрать с собой собаку в Приютово. Нашлись желающие забрать с собой собаку», — рассказала мать мобилизованного Тамара.

Россиянка заявила, что решила изменить имя Сосисыча, «так как он приехал с запада и так как он боец и пережил многое», и назвала его «Зетом». По ее словам, собака пугается любых громких звуков.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. 7 декабря президент Владимир Путин заявлял, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в зоне проведения специальной военной операции находится 150 тысяч человек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте