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Путин назвал длительным процессом появление результатов спецоперации

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Президент России Владимир Путин назвал длительным процессом появление результатов российской спецоперации (СВО) на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Конечно, это длительный процесс может быть», - сказал глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что появление в ходе спецоперации в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.

Четыре новых субъекта федерации - Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области - вошли в состав России 30 сентября после подписания Владимиром Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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Источник — lenta.ru
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