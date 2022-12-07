Россиянам напомнили способ получить налоговый вычет за ремонт квартиры

07.12.2022 | 09:35

Россияне при выполнении ряда условий могут получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке. О способе напомнил исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов, сообщают «Известия».

Рассчитывать подобный налоговый вычет могут налоговые резиденты страны, которые купили жилье без отделки в строящемся доме — факт должен быть указан в договоре. Вычет могут получить и те, кто приобрел долю в квартире либо право на нее. Эксперт уточнил, что получить вычет можно не только в части расходов на жилье, но и за траты на ремонт. К таким работам относятся разработка проектной документации и отделка, включая укладку плитки и установку окон. При этом вычет не положен за покупку строительных материалов и создание дизайнерского проекта.

Специалист рекомендовал сохранить все документы и чеки на ремонт. Если собственник нанимал для работ строительную бригаду, то она должна быть зарегистрирована как ИП или юридическое лицо. Описания работ в договоре и чеке должны совпадать с формулировками из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Ранее юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов заявил, что в некоторых случаях россияне могут дважды рассчитывать на получение налогового вычета за покупку жилья. Дополучить сумму могут россияне, которые купили первую квартиру после 1 января 2014 года менее чем за два миллиона рублей.