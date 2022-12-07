Путин раскрыл количество отправленных в зону СВО мобилизованных

07.12.2022 | 18:29

Из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в России в зоне специальной военной операции (СВО) находятся 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«У нас из 300 тысяч мобилизованных, наших бойцов, мужчин, наших защитников Отечества, 150 тысяч находятся в зоне проведения операции», - сказал глава государства.

Из этих 150 тысяч, продолжил Путин, 77 тысяч находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых и третьих рубежах, где они выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку в зоне СВО.

Оставшаяся половина мобилизованных, объяснил президент, находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны, являясь, по сути, боевым резервом.

Ранее Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России. По его словам, на сегодняшний день для государства и для министерства обороны в этом нет никакой необходимости.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации - набрать 300 тысяч военных - была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.