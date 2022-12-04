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Психиатр назвала страшные последствия пережитых стрессов

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Посттравматическое расстройство (ПТСР) является последствием пережитых страшных стрессов, таких как, например, участие в военных действиях или сексуальное насилие, заявила психиатр, психотерапевт Реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз», преподаватель кафедры психиатрии РУДН Людмила Нугаманова. В беседе с «Лентой.ру» она сказала, как можно помочь человеку справиться с этим тяжелым состоянием.

Многие люди попадали в стрессовые и травматичные ситуации, и каждый справлялся с этой травмой по-своему. Стоит понимать, что некоторые люди самостоятельно способны переживать травму, а для кого-то такая ситуация становится триггерной и вызывает посттравматическое расстройство, объяснила психиатр.

«Триггером для ПТСР становится какая-то ситуативная травма, возникающая в результате подверженности кратковременному, очень неожиданному стрессу, который ведет за собой угрозу смерти или физической и психической целостности. Обычно это не одно состояние, а группа болезней», - описала Нугаманова.

В случае если травмирующие события имеют повторяющийся характер, это приводит к комплексному ПТСР. Главное его отличие в том, что оно возникает после долгого и продолжительного процесса психологического травмирования, а не конкретного события жизни, как обычное ПТСР, объяснила разницу Нугаманова.

Психиатр добавила, что для обоих типов расстройств характерны чувство глубокого отчаяния, яркие стойкие непроизвольные воспоминания прожитого травматичного опыта (они проявляются в виде повторений, как флешбэки, вспышки), избегание ситуации, которая даже отдаленно чем-то похожа на триггерную; частичная амнезия о важных деталях триггерного события; раздражительность и вспышки гнева; рассеянность; необоснованная бдительность, даже в ситуациях, когда ничего не угрожает.

«В случае с комплексным посттравматическим расстройством развивается нарушение собственной идентификации, человек может начать чрезмерно употреблять алкоголь или психоактивные вещества, а вследствие возникнет чувство стыда и ненависти к себе; социальная дезадаптация; расщепление психики на три части: травмированную часть, выживающую и здоровую», - рассказала психотерапевт.

У людей с комплексным ПТСР возможно развитие заболеваний сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта и других систем организма, предупредила Нугаманова.

При обнаружении каких-либо из перечисленных симптомов необходимо обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту. «ПСТР не проходит само по себе, потому что это состояние становится образом жизни человека», - подчеркнула врач. Людям с таким диагнозом важно поддерживать чувство безопасности с помощью терапии и формировать навыки саморегуляции, подытожила она.

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Источник — lenta.ru
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