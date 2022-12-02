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Доктор Мясников назвал россиянам способы привыкнуть к холоду

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как привыкнуть к низкой температуре воздуха. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал способы помочь организму адаптироваться к холоду. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Тем, кто хочет привыкнуть к низкой температуре, прежде всего нужно пересмотреть свое отношение к холоду, считает доктор. «В следующий раз, когда будет холодно, попробуйте выпрямить плечи, вдохнуть, выдохнуть, попробуйте вдуматься в себя, (...) напрячь мышцы, расслабить их», — посоветовал Мясников. По его мнению, в большинстве случаев люди сами внушают себе, что им холодно.

Кроме того, по словам врача, сможет помочь сон при температуре 13-14 градусов. Как подчеркнул Мясников, такая температура на самом деле является нормой. Чтобы адаптироваться к низкой температуре, он также порекомендовал зимой носить не более трех слоев одежды и больше двигаться.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасности бесконтрольного приема такого препарата для сердца и сосудов, как бисопролол. По его словам, самостоятельное употребление этого лекарства без наблюдения специалиста может привести к остановке сердца.

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Источник — lenta.ru
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