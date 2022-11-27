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В стране и мире

ФАС проследит за повышением тарифов на ЖКХ

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проконтролирует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия».

В службе пояснили, что проследят за соблюдением утвержденных предельных индексов тарифов и не допустят необоснованного роста. «Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги - параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», - подчеркнули в ФАС.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. С 1 декабря в России вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.

При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента. Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.

Следующая индексация ЖКУ произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, индексация нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

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Источник — lenta.ru
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