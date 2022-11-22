Россиянам рассказали о симптомах для похода к психологу

22.11.2022 | 11:12

К тревожным симптомам, сигнализирующим о том, что человеку стоит посетить психолога, относятся тяжелые переживания и состояния, сопровождающиеся навязчивыми мыслями, нарушением сна и аппетита, апатия. Об этом RT рассказала российский психолог и коуч, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова.

Также к тревожным признакам относятся панические атаки, чувство вины и стыда, страхи, ощущение беспомощности, сильное беспокойство о внешности и нарушение работоспособности.

«Перекладывание ответственности с себя на других, сложности в принятии решений, избегание конкретной ситуации, неспособность построить отношения с окружающими, частое желание сменить обстановку», — перечислила Петухова.

По словам специалиста, очень важно вовремя диагностировать отклонения: в частности, если человек стал чаще плакать или появились внезапные головокружения, перепады настроения, он не видит целей, смыслов, ему не хватает энергии.

Ранее специалисты из медицинского центра Джорджтаунского университета обнаружили, что при лечении тревожности медитация не уступает лекарствам по эффективности. Руководитель исследования Элизабет Хоге отметила, что медитацию можно назначать пациентам, которые не могут принимать эсциталопрам из-за побочных эффектов или аллергии, либо не поддаются воздействию препарата.