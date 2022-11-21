Володин предложил повысить зарплаты депутатам

21.11.2022 | 11:26

Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, узнали «Ведомости».

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил поднять выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет сэкономленных средств, речь идет о 600 миллионах рублей. В настоящее время зарплата спикеров обеих палат равна доходу премьер-министра, то есть на 40 процентов больше средней министерской зарплаты, пояснил источник издания.

Доход всех остальных российских парламентариев приравнен к зарплатам руководителей федеральных ведомств. По законодательству фактическая зарплата депутатов Госдумы в 2018 году была 388 тысяч рублей. Володин хочет, чтобы «на Охотном Ряду было больше мотивации работать».

В сентябре депутат городской думы Екатеринбурга заявил, что чиновники из сферы образования получают меньше учителей, и призвал дать им денег.