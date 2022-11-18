В стране и мире

Российскую студентку осудили за молчание о готовящемся нападении на техникум

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Курганский городской суд назначил наказание студентке техникума за то, что она не сообщила о подготовке ее другом вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

18-летнюю девушку признали виновной в преступлении по статье 205.6 («Несообщение о преступлении, лице, которое по достоверным сведениям готовит или совершает преступление») УК РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей. По данным правоохранительных органов, студентка Курганского техникума сервиса и технологий знала о планах одногруппника совершить преступление и продолжала с ним общение.

В марте в Курганской области ФСБ задержала 19-летнего студента, который готовил на техникум нападение. Для этого молодой человек изготовил семь взрывных устройств. В его доме также были найдены два ножа, четыре самодельных удавки, пневматический пистолет, две тетради с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемами нападения на колледж.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте