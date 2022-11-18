Российскую студентку осудили за молчание о готовящемся нападении на техникум

Курганский городской суд назначил наказание студентке техникума за то, что она не сообщила о подготовке ее другом вооруженного нападения на учебное заведение. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.
18-летнюю девушку признали виновной в преступлении по статье 205.6 («Несообщение о преступлении, лице, которое по достоверным сведениям готовит или совершает преступление») УК РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей. По данным правоохранительных органов, студентка Курганского техникума сервиса и технологий знала о планах одногруппника совершить преступление и продолжала с ним общение.
В марте в Курганской области ФСБ задержала 19-летнего студента, который готовил на техникум нападение. Для этого молодой человек изготовил семь взрывных устройств. В его доме также были найдены два ножа, четыре самодельных удавки, пневматический пистолет, две тетради с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемами нападения на колледж.
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