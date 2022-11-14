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Оториноларинголог предупредил об опасности чистки ушей

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Оториноларинголог клиники академика Ройтберга Игорь Маневич в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что регулярная чистка ушей может оказаться опасной для здоровья, а также предостерег от самостоятельного проведения данной процедуры, посоветовав не использовать ватные палочки.

«Ушная сера выполняет ряд важных функций: защищает от бактерий, чужеродных тел и загрязнений, увлажняет кожу наружного слухового прохода. Это вещество самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канале», - заявил специалист.

Он отметил, что человеку не стоит самостоятельно заниматься чисткой ушей, поскольку имеется большой риск поранить нежную кожу слухового прохода или повредить барабанную перепонку. Также есть вероятность затолкать серу настолько глубоко в ухо, что врачу будет крайне трудно ее извлечь.

По его словам, стоит воздержаться от использования ватных палочек, просто промокая уши полотенцем после мытья головы. Маневич рекомендовал совсем перестать чистить уши, пояснив, что серные массы сами удаляются естественным образом.

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Источник — lenta.ru
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