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В стране и мире

Юрист назвала опасность утепления квартиры изнутри

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко объяснила, как правильно утеплить свою квартиру, чтобы не навредить себе и соседям. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Иващенко рассказала, что по закону собственники жилья имеют право утеплять свою жилплощадь, однако к этому вопросу нужно подходить с особым вниманием. В противном случае можно столкнуться с проблемами.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо уделить особое внимание выбору материалов. В них не должно быть никаких вредных веществ, и они не должны провоцировать рост грибка или плесени и быть пожароопасными.

Начинать лучше с оконных проемов, так как тепло в основном теряется именно через щели в окнах - в 4-6 раз выше, чем через стены. Собеседница агентства рекомендует разместить в них дополнительный слой со специальным покрытием, которое сохранит тепло дома. Также эффективной мерой будет установка двойного или тройного слоя стекла. Также важно разобраться с вентиляцией жилья.

Ранее сообщалось, что мужчина, который хотел добиться ремонта протекающих батарей в своей квартире, оставил дом без отопления. Это произошло в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Источник — lenta.ru
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