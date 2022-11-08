В Госдуме одобрили законопроект о статусе ветерана добровольцам-участникам СВО

08.11.2022 | 17:05

Госдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО) на Украине, будет присваиваться статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект предлагает установить статус ветерана боевых действий для граждан, которые поступили в добровольческие формирования, созданные для содействия выполнения задач СВО.

«Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», - посчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект вступит в силу с момента публикования, его действие будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в нижней палате парламента 12 декабря пройдут парламентские слушания по вопросам адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).