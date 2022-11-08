Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным

08.11.2022 | 13:59

Ошибки в положенных мобилизованным россиянам выплатах могут возникать из-за человеческого фактора, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что делать в таких ситуациях.

«Такие единичные случаи, от которых никто не застрахован, возможны при расчетах. Никто не застрахован от бухгалтерских ошибок, думаю, каждый из нас хоть раз в своей жизни с этим сталкивался. Конечно, обидно, когда это касается именно специальной военной операции. Как правило, это человеческий фактор, бухгалтерская ошибка, и они все будут исправлены», — сказала депутат.

Если военнослужащий сталкивается с такой ситуацией, он может подать жалобу в свою воинскую часть или обратиться в вышестоящие органы, рассказала Светлана Бессараб.

Можно обратиться к депутатам Государственной думы, в военную прокуратуру, в Минобороны. Любой из этих органов будет готов рассмотреть жалобу и помочь военнослужащим

Ранее Минобороны России рассказало о порядке выплат мобилизованным гражданам. По словам представителя финансового блока военного ведомства Сергея Микищенко, минимальный размер выплат — 195 тысяч рублей. Такая сумма полагается рядовому. Командир взвода получит около 225 тысяч, а командир батальона — около 243 тысяч рублей. Выплата состоит из двух частей, социальная составляет 158 тысяч рублей и не облагается подоходным налогом в 13 процентов. Размер суммы, с которой будет взыматься налог, также зависит от звания.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах России.