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В Госдуме оценили последствия от введения четырехдневной рабочей недели

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В случае введения четырехдневной рабочей недели Россию могут ждать безработица и рост цен. Такие последствия изменения трудового законодательства предрек депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Его слова приводит издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Нилова оценил законодательное регулирование этого вопроса как «опасное».

«Просто взять и сократить рабочую неделю и переложить это все на плечи работодателей — это повышение цен, инфляция, безработица, закрытие организаций. Это делать нельзя. Если не перекладывать на плечи работодателей, это потеря доходов граждан», — заявил он.

При этом сам Нилов заявлял ранее, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет уже в недалеком будущем.

В России лишь один процент российских компаний перешел на четырехдневную рабочую неделю. Еще два процента ввели ее раньше, но потом вернулись к обычному режиму.

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Источник — lenta.ru
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