В Совфеде опровергли возможность возвращения в России смертной казни

02.11.2022 | 16:27

Возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможно. Об этом сообщил член Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Сенатор пояснил, что это позиция Конституционного суда (КС) России, опровергнув тем самым заявление зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Накануне Медведев допустил, что мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций КС России. По мнению зампреда Совбеза, это вопрос выбора средств защиты интересов россиян, государства и общества.

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Валерий Зорькин», — написал Клишас.

В конце сентября депутат Госдумы Константин Затулин предложил обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о восстановлении в стране смертной казни для организаторов террористических актов против детей и молодежи. Поводом для этого послужила стрельба в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек, включая 11 детей в возрасте от 7 до 12 лет.